Челябинское предприятие "Мечела" за шесть месяцев года получило 10,9 млрд рублей убытка

Чистый убыток Челябинского металлургического комбината (входит в Группу "Мечел") за первое полугодие 2023 года составил 10,9 млрд рублей. Бухгалтерская отчетность опубликована на сайте предприятия, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам шести месяцев прошлого года чистая прибыль ЧМК была 29,9 млрд рублей. При этом выручка по итогам шести месяцев текущего года снизилась до 79,1 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года она была – 98,4 млрд рублей.

Кредиторская задолженность завода составила 16,9 млрд рублей. За полгода она снизилась на 770 млн рублей.