16 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото: Al Jazeera

Талибы* отмечают два года у власти в Афганистане запретом политических партий

Талибы* (*террористическая организация, запрещена в России) во вторую годовщину своего прихода к власти в Афганистане объявили о запрете деятельности любых политических партий в стране.

Министр юстиции правительства талибов заявил, что существование политических партий в стране, якобы, не имеет реальной законной основы.

В момент прихода к власти талибов* два года назад руководство движения анонсировало курс на инклюзивность правительства (обещали взять в него представителей разных народностей и политических сил, представленных в Афганистане), расширение прав населения, но на деле никого, кроме талибов во власти нет, а права граждан продолжают ограничивать, особенно это касается женщин.

Теги: талибы, афганистан, права человека


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