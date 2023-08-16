Талибы* отмечают два года у власти в Афганистане запретом политических партий

Талибы* (*террористическая организация, запрещена в России) во вторую годовщину своего прихода к власти в Афганистане объявили о запрете деятельности любых политических партий в стране.

Министр юстиции правительства талибов заявил, что существование политических партий в стране, якобы, не имеет реальной законной основы.

В момент прихода к власти талибов* два года назад руководство движения анонсировало курс на инклюзивность правительства (обещали взять в него представителей разных народностей и политических сил, представленных в Афганистане), расширение прав населения, но на деле никого, кроме талибов во власти нет, а права граждан продолжают ограничивать, особенно это касается женщин.