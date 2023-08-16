Турфирма попросила проверить действия депутата, гонявшегося на катере за китами

Генеральный директор туроператора "Центр путешествий ДВ" Бахт Мавланов попросил Росприроднадзор проверить действия районного депутата, преследовавшего китов на моторном катере в бухте Врангеля. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

По словам директора турфирмы, инцидент произошел 14 августа. Мужчина, "представившийся как депутат района им. Полины Осипенко Хабаровского края Максим Кочергин, управляя катером, совершил умышленный проезд через группу краснокнижных гренландских китов".

По словам Мавланова, депутат пересекал маршрут движения морских млекопитающих, на большой скорости въезжал в скопление китов, что могло привести к травмам и гибели животных.

Отмечается, что все попытки связаться с катером, которым управлял депутат, были проигнорированы.

Мавланов добавил, что инцидент произошел на глазах туристов и ученых, которые в это время работали в бухте. Туристы написали 15 жалоб в Роспотребнадзор, есть также заявления в прокуратуру, в администрацию Хабаровского края.

Гренландский кит — морское млекопитающее парвотряда усатых китов. Это единственный вид усатых китов, проводящий всю жизнь в полярных водах. По причине суровых условий обитания гренландских китов, наблюдение за ними затруднено. В 2000-е годы киты регулярно наблюдаются около Шантарских островов близко к берегу.

В декабре 2013 года создан национальный парк федерального значения "Шантарские острова". Его территория распространяется и на околоостровную акваторию, где летом можно встретить китов.