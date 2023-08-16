Шестеро пострадавших в Дагестане, лечащиеся в Москве, находятся в тяжелом состоянии

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в Telegram рассказал о том, в какие больницы размещены пострадавшие от взрыва в Дагестане, которых эвакуировали в столицу.

Девять пострадавших находятся в институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ имени Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице имени Сперанского. Шесть человек, в том числе двое детей, - в очень тяжелом состоянии.

Напомним, ранее стало известно, что следователи задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале Эльдара Насрулаева. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.