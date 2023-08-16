16 Августа 2023
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Политика Украина
Фото: president.gov.ua

Newsweek: В Киеве большие разногласия по вопросу продолжения наступления

Спустя два месяца после начала наступления режим Зеленского стоит перед сложнейшим выбором: пойти ва-банк с риском провала или уменьшить потери, получив политическое поражение. Об этом пишет Newsweek.
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Минимальные успехи усилили разногласия в киевских верхах, сообщили источники. Некоторые в офисе Зеленского против военного командования и продолжения наступления.

"Есть ощущение, что военные ввели их в заблуждение относительно того, насколько успешно пройдет это контрнаступление, предоставив чрезмерно радужные прогнозы", - сказал источник.

Сам Зеленский недавно признал, что наступление продвигается медленно. Украинские официальные лица говорят о сложных условиях на поле боя.

Соучредитель британского аналитического центра Council on Geostrategy Джеймс Роджерс считает, что Киев сталкивается со сложной и долгосрочной дилеммой: каждая неудача или просто неуспех могут показаться незначительными, но они накапливаются в течение длительного времени, и Украина может оказаться в очень невыгодном положении.

"С каждым месяцем и годом, пока это продолжается, победа России становится более вероятной, потому что Россия обеспечивает достижение своих стратегических целей", - сказал Роджерс.

Теги: украина, контрнаступление


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