Аппарат "Луна-25" прислал "селфи" из окрестностей спутника Земли

Роскосмос опубликовал своеобразное "селфи" аппарата "Луна-25", который сейчас направляется к спутнику Земли. Вероятно, таким образом ученые проверяют работоспособность и исправность камер и передающих устройств станции, пока она находится в пути к Луне.

Собственно, сегодня аппарат должен прибыть к спутнику Земли и выйти на орбиту в 100 км. Постепенно он будет снижаться, пока 21 августа не прилунится в районе южного полюса Луны.

Одной из основных задач станции будет поиск воды. Если ее удастся обнаружить, будет открыт потенциал для строительства лунной базы.