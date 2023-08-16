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Фото: Алексей Севастьянов

Главу Института физкультуры УрФУ вернули обратно в СИЗО

Директору Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгению Шурманову изменили меру пресечения, отправив обратно в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что 3 июля Ленинский районный суд также изменил меру пресечения Шурманову с содержания под стражей на запрет определенных действий. Однако после постановление было опротестовано прокурором.

"Сегодня Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора, постановление суда первой инстанции изменено. Шурманов взят под стражу в зале суда. Мера пресечения Евгению Шурманову установлена по 15 января 2024 года включительно", - сообщает пресс-служба суда.

Напомним, Шурманова задержали в середине июня прошлого года в Екатеринбурге. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и отправили под арест. Глава Института физкультуры УрФУ неоднократно пытался выйти из СИЗО на свободу, но суд каждый раз выносил отказы на его апелляции.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте вуза, сейчас заведующим кафедрой является Евгений Набойченко. Евгений Шурманов в руководстве института не значится, но и об его увольнении не сообщалось.

Теги: СИЗО, УрФУ, Шурманов, институт, арест, изолятор


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