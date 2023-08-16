В День города в Екатеринбурге пройдет Уральский форум специалистов похоронного дела

300-летний юбилей Екатеринбурга богат на самые разнообразные события. Так, 17 и 18 августа в городе пройдет Уральский форум специалистов похоронного дела, где эксперты обсудят будущее отрасли.

Годом ранее мероприятие посетило свыше 170 человек из 32 городов России. Среди тем обсуждения: развитие бизнеса в честной конкуренции, цифровизация похоронной деятельности, обучение специалистов "Сакральные знания бойцов ритуального фронта", подготовка молодых кадров, "Гипноз в работе сотрудников ритуалки" и другие.

Помимо лекций и обучающих программ, пройдет "Всероссийский конкурс по танатопрактике". Победители получат 200 тыс. рублей за 1-е место, 100 тыс. рублей - за 2-е и обучение в одном из аккредитованных образовательных центров по программе "Танатопрактика" - за 3-е.