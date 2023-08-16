16 Августа 2023
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Политика Украина
Фото: пресс-служба УПЦ

В Раде заявили, что для запрета Церкви не хватает голосов

Глава комитета Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев косвенно признал, что в Раде в настоящее время не хватает голосов для запрета Церкви.
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Законопроект о запрете УПЦ недавно был снят с повестки дня, хотя сообщалось, что его специально могут принять 28 июля, в День Крещения Руси. Потураев дал понять, почему именно законопроект сняли с повестки.

"Если он не наберет достаточного количества голосов, это не очень пойдет на пользу нашим государственным и общественным интересам. Потому что тогда определенные люди поймут, что у нас не хватает политической способности вообще решить этот вопрос", - сказал он.

Депутат Олег Дунда говорит, что не все депутаты поддерживают запрет Церкви, а режим боится вызвать сильное недовольство людей, оттягивая решение.

Глава службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский заявил, что процесс может затянуться. Сначала необходимо принять закон. Затем его контора сформулирует предписание Церкви, а потом обратится в суд для запрета.

"У нас уже есть видение, как можно наиболее эффективно это сделать. Но нужно быть готовым к тому, что юридические процедуры никогда не бывают короткими", - сказал чиновник.

Как пишет "Правблог", Еленский рассматривает вариант запрета Церви в качестве самого крайнего варианта. И режим хотел бы, чтобы за него все сделало "автокефальное" крыло внутри УПЦ.

Теги: УПЦ, церковь, украина


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