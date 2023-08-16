СМИ: Задержан подозреваемый в причастности ко взрыву в Махачкале

Следователи задержали подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале Эльдара Насрулаева. Об этом сообщает ТАСС.

В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

Напомним, пожар, который привел к взрыву и многочисленным жертвам начался в здании автосервиса, расположенном на перекрестке улицы Кулинской села Новокули и Федерального шоссе Махачкалы. Пожару предшествовали работы по техническому обслуживанию автомобилей. Огонь перекинулся на соседнее помещение. Следователи подтвердили, что в нем хранилось легковоспламеняющееся удобрение. Произошел взрыв. Предварительная мощность взрыва, по источникам канала, оценивается в 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

Mash сообщал, что хозяина склада в Махачкале, на котором хранилась селитра, Юсупа Худиева и его сына Шамиля Худиева экстренно доставляют на лечение в Москву. По информации телеграм-канала, Юсуп находится в среднем состоянии тяжести, его ребенок — в крайне тяжелом.

Хадиев сдавал складские помещения в аренду Руслану Саидахметову, тот, в свою очередь, пересдавал их в субаренду Эльдару Насрулиеву, под контролем которого на складе и хранились 100 килограмм селитры, пишет Mash.