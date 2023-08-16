За публикацию фото и видео с последствиями атак ВСУ могут начать штрафовать на 300 тысяч рублей

16 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России Крым
Фото: t.me/bazabazon

За публикацию фото и видео с последствиями атак ВСУ могут начать штрафовать на 300 тысяч рублей

Стало известно, на сколько крымские власти предлагают штрафовать за публикацию последствий атак ВСУ на территории России.

В проекте поправок в КоАП России предлагается ввести штраф для физлиц до 30 тыс. руб., для должностных лиц – до 100 тыс. руб., для юрлиц – до 300 тыс. руб.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что поправки уже получили одобрение комитета Госдумы по обороне, хотя сейчас у депутатов каникулы, так что речь, вероятно, идет об устных договоренностях, а со всеми формальностями документ рассмотрят только в осеннюю сессию.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что власти региона инициируют ужесточение наказания за публикацию в соцсетях, чатах, СМИ и т.д. фото и видео "расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом".

"Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Теги: крым, поправки, коап


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети