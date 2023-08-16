За публикацию фото и видео с последствиями атак ВСУ могут начать штрафовать на 300 тысяч рублей

Стало известно, на сколько крымские власти предлагают штрафовать за публикацию последствий атак ВСУ на территории России.

В проекте поправок в КоАП России предлагается ввести штраф для физлиц до 30 тыс. руб., для должностных лиц – до 100 тыс. руб., для юрлиц – до 300 тыс. руб.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что поправки уже получили одобрение комитета Госдумы по обороне, хотя сейчас у депутатов каникулы, так что речь, вероятно, идет об устных договоренностях, а со всеми формальностями документ рассмотрят только в осеннюю сессию.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что власти региона инициируют ужесточение наказания за публикацию в соцсетях, чатах, СМИ и т.д. фото и видео "расположения и работы военных и стратегических объектов, ПВО и других оборонных систем, а также результатов террористических атак, совершенных киевским режимом".

"Считаю, что те, кто это делают, являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов – будь то желание "хайпануть", глупость или злой умысел", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.