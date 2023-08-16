16 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Даванков предложил повышать стоимость платных парковок не больше роста зарплат

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект о том, что повышение размера платы за пользование платными парковками на автомобильных дорогах не может быть выше темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в субъектах РФ за предыдущий год, определяемый Росстатом.

Он отмечает в пояснительной записке, что цены за использование парковочных мест должны быть обоснованными и справедливыми. И необходимо не допускать необоснованного повышения тарифов.

Сейчас на ряде улиц Москвы стоимость платной парковки выросла до 450 рублей в час днем. На других улицах стоимость меньше, но рост за год составил два и более раз. А рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Москве в 2022 году был только 8,6%.

Теги: парковка, зарплата


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