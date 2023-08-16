Цукерберг и Маск обвинили друг друга в избегании поединка по джиу-джицу

Бой между легендами американского бизнеса Илоном Маском и Марком Цукербергком, похоже, так и не состоится. Хотя для его проведения, как оказалось, власти Италии готовы были предоставить даже Колизей.

Илон Маск в своей соцсети X (она же Twitter) написал, что Италия "любезно предложила Колизей", но "Цук" отказался. Тогда Маск, якобы, предложил перестать искать масштабную площадку и отправиться на задний двор к Цукербергу, чтобы там выяснить отношения. "К сожалению, он [Цукерберг] был в путешествии. Он где-нибудь будет драться?" – задает Маск риторический вопрос.

В воскресенье Цукерберг в своей новой соцсети Threads прокомментировал ситуацию с поединком.

"Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен, и пришло время двигаться дальше. Я предложил настоящий поединок", - написал бизнесмен. Он добавил, что есть идея сделать мероприятие благотворительным.

"Илон не подтверждает дату, затем говорит, что ему нужна операция, а теперь вместо этого просит провести тренировку на моем заднем дворе", - возмутился Цукерберг.

"Если Илон когда-нибудь всерьез задумается о настоящей встрече и официальном мероприятии, он знает, как связаться со мной. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые серьезно относятся к спорту", - заключил бизнесмен.

"Я люблю этот вид спорта, и я был готов драться с того дня, как Илон бросил мне вызов. Если он когда-нибудь согласится на настоящей бой, вы узнаете об этом от меня. До тех пор, пожалуйста, предполагайте, что все, что он говорит, не было согласовано", - отметил Цукерберг.