У Red Wings снова сломался самолет. Рейс "Сочи - Москва" отложен

Еще один самолет компании Red Wings не смог выполнить рейс из-за неисправности, сообщает Telegram-канал "Авиаинцидент".

"Аэропорт Сочи (Адлер). После выталкивания КВС доложил о не запуске СУ № 1. Возвращение на стоянку самостоятельно. Самолет RRJ95, RA-89140, рейс RWZ126 Сочи (Адлер) - Москва (Домодедово)", - говорится в сообщении.

Напомним, настоящим испытанием для компании стали последние несколько дней. Своих рейсов по направлениям "Анталья - Екатеринбург - Анталья" ожидало свыше 800 человек. Многие находились в аэропортах по несколько дней, другие же и вовсе отказались лететь в отпуск, сомневаясь в безопасности полета.

Проблемы также возникли с рейсами в Азербайджан, Казахстан и на Шри-Ланку. После этого председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.