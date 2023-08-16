16 Августа 2023
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Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Минобороны РФ: США начали подготовку к новой пандемии

В Минобороны РФ заявили, что США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем осуществления поиска мутаций вирусов.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, в июле Штаты учредили Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования.

"В число приоритетных направлений этого управления включены работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически измененных вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство", - цитирует РИА Новости Кириллова.

Ранее в Минобороны России уже заявляли о возможной причастности США к возникновению пандемии коронавируса. На такие мысли российских военных натолкнул "интерес американской администрации к изучению биологических средств "узконаправленного действия".

"Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)», - заявлял Кириллов год назад.

Теги: минобороны, сша, пандемия


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