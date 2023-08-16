В Челябинске зафиксировали превышение ПДК по сероводороду

В Челябинске наблюдается дымка. Это связано с увеличением влажности и перепадом ночных и дневных температур, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в воздухе города превышений нет. Однако ночью и утром фиксировались незначительные превышения максимально разовой предельно допустимой концентрации по сероводороду – в Металлургическом районе на 0,08-0,9 ПДК, утром по аэрозольным частицам на 0,03-0,36 ПДК – в Металлургическом, Калининском и Курчатовском районах.

В Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий. Усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий.