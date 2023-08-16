16 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Позвал искать пульт и дал планшет. В полиции рассказали подробности похищения 9-летней девочки в Каменске-Уральском

В полиции рассказали, что произошло в день похищения 9-летней девочки из Каменска-Уральского. Ребенка забрал из дома сосед-уголовник, который после несколько часов удерживал несовершеннолетнюю у себя в квартире.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, около 14.00 девочка находилась дома со своей матерью. В это время к окну первого этажа подошел мужчина из соседнего подъезда, в котором ребенок узнала знакомого маминого сожителя. Сосед попросил девочку помочь ему найти пульт от телевизора и, после разрешения от мамы, забрал школьницу.

Пульт был найден за диваном, однако возвращать ребенка сосед не спешил. Мужчина усадил девочку на диван и сказал, что отпустит чуть позже, а чтобы не плакала, дал в руки планшет. В это время позвонила обеспокоенная долгим отсутствием мать школьницы, которой знакомый заявил, что та придет через 20 минут, когда найдет пульт. Через какое-то время мать сама пришла к соседу - тот тоже проживал на первом этаже, а потому разговор состоялся через окно. Женщина требовала вернуть дочь и даже припугнула, что позовет на помощь сожителя. Однако мужчина на угрозы не реагировал, а ребенку сказал: "ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам".

"Мать девочки обратилась за помощью в полицию лишь спустя 7,5 часов. Пока женщина вместе с соседями вела переговоры и умоляла соседа вернуть ребенка, девочка, воспользовавшись моментом, сама выбралась через окно. Сегодня планируется доставить юную "пленницу" в местную больницу, чтобы проверить, не стала ли она объектом каких-либо посягательств", - пояснил Горелых.

Он также рассказал, что с матерью в коммунальной квартирой проживает еще трое детей 2018, 2021 и 2022 г.р. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание собственных детей). Семья состоит на учете и в полиции, и в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних. Сожитель женщины также имеет судимости.

"Мама детей также ранее имеет "букет" судимостей, в том числе дважды привлекалась к уголовной ответственности за побои, дважды – за причастность к грабежу и дважды – за кражи; покинула учреждение ГУФСИН в декабре 2016 года, наказание отбывала в ИК-6 Нижнего Тагила", - отметил полковник Горелых.

Похитивший ребенка сосед тоже был неоднократно судим за кражи, истязание, угрозу убийством и за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Из ИК-52 поселка Восточный освободился условно-досрочно в июле 2022 года, сейчас состоит на учете в ГУФСИН.

Собранные по факту незаконного удержания ребенка материалы уже переданы для принятия процессуального решения в органы регионального Следственного комитета.

Теги: похищение, удержание, пульт, уголовник, ребенок


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