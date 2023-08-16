Первая региональная смена для победителей и участников конкурсов «Абилимпикс» завершилась во Владимирской области

В спортивно-оздоровительном центре «Олимп» в Собинском районе Владимирской области впервые прошла смена для участников регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2023 года.

Это учащиеся Владимирского экономико-технологического колледжа и специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Владимирской области.

Смена прошла под девизом «Горжусь тобой, олимпиец!» Для ребят провели мастер-класс по туристическому спорту, где они переправлялись по «навесной переправе».

Они также учились вязать узлы, закреплять верёвку на дереве, правильно надевать снаряжение. Ежедневно посещали бассейн. Под руководством тренера по плаванию ныряли с трамплина, играли в водное поло. Посещали спортивную площадку, где играли в футбол, волейбол и баскетбол. Вечерами проводились отрядные костры и просмотры кинофильмов под открытым небом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, с 24 по 28 апреля во Владимирской области прошёл региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проведение этих чемпионатов включено в федеральный проект «Профессионалитет». В соревнованиях участвовали 164 учащихся из 43 учебных заведений региона. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 24 человека стали победителями в 17 компетенциях.

Финал соревновательного сезона – Национальный чемпионат «Абилимпикс» – пройдёт в Москве в октябре 2023 года.