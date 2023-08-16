16 Августа 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo,ru

Первая региональная смена для победителей и участников конкурсов «Абилимпикс» завершилась во Владимирской области

В спортивно-оздоровительном центре «Олимп» в Собинском районе  Владимирской области впервые прошла смена для участников регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2023 года.

детский лагерь, каникулы(2023)|Фото: avo.ru

Это учащиеся Владимирского экономико-технологического колледжа и специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений Владимирской области.

детский лагерь, каникулы, рисование, дети(2023)|Фото: avo.ru

Смена прошла под девизом «Горжусь тобой, олимпиец!» Для ребят провели мастер-класс по туристическому спорту, где они переправлялись по «навесной переправе».

детский лагерь, каникулы(2023)|Фото: avo.ru

Они также учились вязать узлы, закреплять верёвку на дереве, правильно надевать снаряжение. Ежедневно посещали бассейн. Под руководством тренера по плаванию ныряли с трамплина, играли в водное поло. Посещали спортивную площадку, где играли в футбол, волейбол и баскетбол. Вечерами проводились отрядные костры и просмотры кинофильмов под открытым небом.

детский лагерь, каникулы(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU  в пресс-службе правительства Владимирской области, с 24 по 28 апреля во Владимирской области прошёл региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проведение этих чемпионатов включено в федеральный проект «Профессионалитет». В соревнованиях участвовали 164 учащихся из 43 учебных заведений региона. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 24 человека стали победителями в 17 компетенциях.

детский лагерь, каникулы(2023)|Фото: avo,ru

Финал соревновательного сезона – Национальный чемпионат «Абилимпикс» – пройдёт в Москве в октябре 2023 года.

Теги: Абилимпикс, учащиеся, отрядные костры, региональная смена


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