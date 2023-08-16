Forbes: ВСУ перебросили на фронт последнее крупное подразделение

Киев направил в зону спецоперации последнее крупное подразделение из резерва – 82-ю десантно-штурмовую бригаду, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его информации, численность бригады составляет две тысячи человек, она укомплектована боевыми машинами Stryke и Marder, а также танками Challenger 2. Экс уточнил, что военнослужащие уже ведут боевые действия близ Работина в Запорожской области.

Журналист отметил, что в случае, когда бойцам необходимо будет отойти для восстановления и отдыха, заменить их будет некому.

Ранее глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые предназначались для контрнаступления.По его словам, значительная часть этих резервов уже потеряна в боях.

Рогов уточнил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за рубежом.