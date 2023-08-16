Число жертв взрыва на месторождении в Югре выросло до двух

16 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/radionovasg

Число жертв взрыва на месторождении в Югре выросло до двух

Число жертв взрывы на Талинском месторождении выросло до двух. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном депздраве.

"За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Один работник, напомним, скончался на месте происшествия.

Взрыв на месторождении в Югре(2023)|Фото: t.me/radionovasg

Взрыв на месторождении в Югре(2023)|Фото: t.me/radionovasg

Сейчас в больнице продолжают лечение пятеро пострадавших. Их состояние врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Помощь в лечении пациентов оказывают специалисты федерального ожогового центра "НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского" Минздрава РФ.

Взрыв на месторождении в Югре(2023)|Фото: t.me/radionovasg

Напомним, по предварительным данным следствия, 14 августа на участке месторождения, расположенном на 80 км дороги Нягань – Талинка произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось. Это случилось из-за нарушения правил безопасности при ремонте с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой.

Взрыв на месторождении в Югре(2023)|Фото: t.me/radionovasg

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Теги: Талинское месторождение, ХМАО, Нягань, взрыв


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.08.2023 10:30 Мск В Югре следователи назвали возможную причину пожара на месторождении
Ранее 15.08.2023 09:50 Мск В Югре пострадавшие в результате взрыва на месторождении эвакуированы в Пыть-Ях и Сургут
Ранее 15.08.2023 07:55 Мск В Югре пострадавшие от взрыва на месторождении находятся в тяжелом состоянии
Ранее 14.08.2023 21:44 Мск Baza: пятеро пострадали и двое погибли в результате взрыва на месторождении в Югре
Ранее 14.08.2023 20:59 Мск На месторождении в ХМАО, предположительно, раздался взрыв

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети