Число жертв взрыва на месторождении в Югре выросло до двух

Число жертв взрывы на Талинском месторождении выросло до двух. Об этом Накануне.RU сообщили в окружном депздраве.

"За минувшие сутки скончался один из пострадавших, ранее госпитализированный в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делали все возможное и боролись за жизнь пациента, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Приносим искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Один работник, напомним, скончался на месте происшествия.





Сейчас в больнице продолжают лечение пятеро пострадавших. Их состояние врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. Помощь в лечении пациентов оказывают специалисты федерального ожогового центра "НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского" Минздрава РФ.

Напомним, по предварительным данным следствия, 14 августа на участке месторождения, расположенном на 80 км дороги Нягань – Талинка произошел порыв паронефтяного облака, которое в последующем воспламенилось. Это случилось из-за нарушения правил безопасности при ремонте с использованием установки с гибкой насосно-компрессорной трубой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшие по неосторожности смерть человека".