Депутат Госдумы обратился в ФАС из-за цены школьных рюкзака и формы

Депутат Госдумы Валерий Селезнев сообщил о том, что обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за дороговизны школьной формы и принадлежностей для учебы. Особенно политика заинтересовал рост почти на 60% по отношению к 2022 г. цен на обычные школьные рюкзаки, средняя стоимость которых сейчас составляет 5 тыс. руб.

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"Самостоятельные исследования не позволили найти внятный ответ на причины такого резкого роста цены на этот товар, поэтому направляю соответствующий депутатский запрос в ФАС. Заодно можно и с ценообразованием на школьную форму разобраться, там тоже все не очень радует родителей", - написал политик в своем telegram-канале.

Напомним, ранее депутаты фракции "Новые люди" внесли законопроект о том, чтобы родители школьников могли блокировать введение обязательной формы в образовательной организации. А глава ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что российские семьи должны получать поддержку государства из расчета их реальных доходов. Партия подготовила законопроект, направленный на учет доходов и расходов семей с детьми при распределении государственной социальной помощи.