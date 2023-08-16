В Каменске-Уральском из квартиры уголовника вызволили девятилетнюю девочку

В Каменске-Уральском неадекватный мужчина силой удерживал 9-летнюю девочку у себя в квартире. Инцидент произошел вчера в доме №51 на улице Лермонтова. К счастью, ребенка удалось вызволить, однако поведение мужчины все больше настораживает местных жителей.

Как сообщает паблик "Подслушано Каменск-Уральский", антигероем истории является бывший заключенный и сосед девочки. При этом, по словам местных жителей, родители знали, где находится их ребенок, но в полицию обращаться не спешили, поскольку якобы уже состоят на учете в ПДН.

Пока одни отвлекали соседа, другие пришли на помощь ребенку и вызволили ее из чужой квартиры через окно. При этом мужчина, по словам очевидцев, кричал, что "скоро в их дворе не останется ни одного ребенка".

В пресс-службе МО МВД России "Каменск-Уральский" историю подтвердили, добавив, что неадекватного уральца уже задержали и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

К выяснению обстоятельств произошедшего подключились и следователи. Как сообщает пресс-служба СКР по региону, сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), опрашиваются очевидцы, выясняется, был ли причинен ребенку какой-либо вред здоровью.