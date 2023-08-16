В Челябинске экс-директора МБУ "Геоцентр" обвиняют в превышении полномочий

В Челябинске бывшего директора МБУ "Геоцентр" Александра Степанова обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по данным следствия, обвиняемый заключил муниципальные контракты на поставку скального грунта и фракционного щебня для обустройства проездов и тротуара с единственным поставщиком. При этом торги не проводились, а контракты были заключены по завышенной стоимости. В результате бюджету причинен ущерб на сумму более 3,5 млн рублей.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.