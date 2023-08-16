16 Августа 2023
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Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Politico: Генералу Суровикину посоветовали "оставаться в тени"

Американское издание Politico сообщило о "домашнем аресте" генерала Сергея Суровикина. Правда, в качества источника информации газета использует анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" и его публикацию за минувшее воскресенье.
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В этой публикации утверждается, что "генерал Армагеддон", якобы, не может покинуть собственную квартиру, но к нему могут приходить гости, в том числе ряд его подчиненных.

Суровикин не появлялся на публике со времени "пригожинского марша" в конце июня этого года.

Источник канала утверждает, что официального расследования в отношении Суровикина не ведется, но он, якобы, долгое время находился "в подвешенном состоянии". Сейчас ему "посоветовали оставаться в тени, чтобы его кейс "забылся".

Несколько дней назад отставной генерал-лейтенант, депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что Суровикин, якобы, был отстранен от должности командующего объединенной группировкой войск СВО.

Официальных комментариев по статусу Суровикина ни в Кремле, ни в Минобороны России не дают.

Немногочисленные комментаторы, "знакомые с ситуацией", разнятся в данных. Так, несколько недель назад бывший замминистра обороны, ныне – депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что Суровикин "отдыхает и пока недоступен".

Члены ОНК заявляли ранее, что Суровикина нет в столичных СИЗО.

Теги: сергей суровикин, politico, минобороны


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