16 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Украина
Фото: Накануне.RU

France Info: Украинские боевики выплескивают свою агрессию на семьи

Количество случаев бытового насилия на Украине подскочило на 51% за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и женщины являются основными жертвами. Об этом пишет, ссылась на данные украинской полиции, французское издание France Info.

Это является одним из последствий военного конфликта. Боевики часто срывают свою злость на членах семьи.

"Женщины говорят нам, что мужчины, которые были на фронте, возвращаются с большим стрессом. Это создает конфликтные ситуации. Они могут начать слишком много пить, и в конце концов это вызовет еще больше ссор", - приводит издание слова работника социального центра в Одессе.

"Правительство не предусмотрело ничего с точки зрения психологической поддержки, чтобы помочь этим людям [с реабилитацией]", - говорит руководитель центра Екатерина Гришкова.

Если в начале года в среднем в центр приходили 300 женщин в месяц, то сейчас их 500.

Тема семейно-бытового насилия является одной из главных на Западе с целью разрушения института семьи, которая представлятся местом изтязания женщин. В материале тоже приводится общая статистика преступлений с применением насилия (бытового насилия), которых зарегистрировано почти 350 тыс., а затем перебрасывается мостик на насилие по отношению к женщинам. Это не позволяет оценить истинные масштабы насилия боевиков в своих семьях. Однако многие украинские телеграм-каналы давно пишут об этой проблеме, которая касается не только внутрисемейных отношений, а и общества в целом. При этом она замалчивается.

Теги: украина, всу, насилие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети