France Info: Украинские боевики выплескивают свою агрессию на семьи

Количество случаев бытового насилия на Украине подскочило на 51% за первые пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и женщины являются основными жертвами. Об этом пишет, ссылась на данные украинской полиции, французское издание France Info.

Это является одним из последствий военного конфликта. Боевики часто срывают свою злость на членах семьи.

"Женщины говорят нам, что мужчины, которые были на фронте, возвращаются с большим стрессом. Это создает конфликтные ситуации. Они могут начать слишком много пить, и в конце концов это вызовет еще больше ссор", - приводит издание слова работника социального центра в Одессе.

"Правительство не предусмотрело ничего с точки зрения психологической поддержки, чтобы помочь этим людям [с реабилитацией]", - говорит руководитель центра Екатерина Гришкова.

Если в начале года в среднем в центр приходили 300 женщин в месяц, то сейчас их 500.

Тема семейно-бытового насилия является одной из главных на Западе с целью разрушения института семьи, которая представлятся местом изтязания женщин. В материале тоже приводится общая статистика преступлений с применением насилия (бытового насилия), которых зарегистрировано почти 350 тыс., а затем перебрасывается мостик на насилие по отношению к женщинам. Это не позволяет оценить истинные масштабы насилия боевиков в своих семьях. Однако многие украинские телеграм-каналы давно пишут об этой проблеме, которая касается не только внутрисемейных отношений, а и общества в целом. При этом она замалчивается.