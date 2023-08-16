В Пермском крае 32 военнослужащих в зоне СВО числятся пропавшими без вести

В Пермском крае 32 участника специальной военной операции числятся пропавшими без вести, еще семь жителей края находятся в плену. Об этом в интервью газете Business Class сообщил омбудсмен Прикамья Игорь Сапко.

Он сообщил, что за время его работы в регион было возвращено 11 плененных военнослужащих.

"Непосредственная работа по формированию списков военнослужащих, находящихся в плену, и их последующее возвращение на территорию России проводятся Министерством обороны РФ. При Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации создана контактная группа, куда вошли представители Генеральной прокуратуры, ФСБ, Следственного комитета РФ, Минобороны, Международного Комитета Красного креста. Группа занимается вопросами освобождения из плена наших военнослужащих", - сообщил Сапко.