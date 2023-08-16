Парк "Зарядье" вновь закрыт из-за информации о неопознанном устройстве

Доступ на территорию московского парка "Зарадье" вновь временно закрыт из-за информации о неопознанном устройстве. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.

Сейчас на месте работает кинологическая служба. Работники и посетители парка эвакуированы.

15 августа вход в "Зарядье" также был временно закрыт. Позже сообщалось, что опасных устройств на территории парка обнаружено не было.

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что предотвращена попытка атаки беспилотника на столицу. По его словам, в результате работы ПВО дрон был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет.