"Вымпелком" вновь оштрафован за показ ЛГБТ-сцен без маркировки "18+"

Компания "Вымпел-Коммуникации" (владеет маркой "Билайн") оштрафована за показ фильма с ЛГБТ-сценами без маркировки "18+".

Решение принял Савеловский суд Москвы, пишет РИА Новости. Сумма штрафа – 1 млн руб.

Напомним, 10 августа тот же суд оштрафовал "Вымпелком" по делу о демонстрации ЛГБТ без маркировки "18+". Протокол составлен из-за размещения на платформе "Билайн ТВ" фильмов, в которых есть демонстрация ЛГБТ, без маркировки "18+". В частности, речь идет о таких картинах как "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник" и других фильмах. Сумма штрафа также составила 1 млн руб.

Ранее аналогичный протокол составлен на "Кинопоиск", а штраф выписан онлайн-кинотеатру Premier. По похожему поводу наказана букмекерская контора "Фонбет".