Суд принял к производству заявление депутата Челябинской гордумы о банкротстве

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление о признании владельца компании "АльфаСтрой", депутата гордумы Челябинска Олега Иванова банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Судебное заседание назначено на 14 сентября.

Напомним, Иванов просит признать его банкротом, ввести процедуру реализации имущества и назначить финансового управляющего. сумма исковых требований 43,9 млн рублей.

В июне Олега Иванова заключили под стражу до 21 августа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).