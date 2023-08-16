Дональд Трамп должен явиться для ареста в тюрьму штата Джорджия

Дональда Трампа вызвали для ареста в тюрьму округа Фудтон в штате Джорджия, об этом сообщил местный шериф.

Ранее сообщалось, что Трамп должен сдаться в тюрьму до 25 августа. Уже в качестве арестанта он должен будет предстать перед судом по уголовному делу о вмешательстве в выборы 2020 года.

"На основании решения прокуратуры и суда все 19 фигурантов дела, указанных в обвинительном заключении, должны быть помещены в тюрьму на Райс-стрит", - заявил шериф.

Стоит отметить, что большинство подсудимых по этому делу уже находятся в тюрьме округа Фултон.

Обвинительное заключение в отношении Трампа включает 13 пунктов, включая нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, а также заговор с целью подлога, подстрекательство государственных служащих к нарушению присяги, представление ложных документов.

Из обвинительного заключения следует, что Трампу грозит не менее 20 лет лишения свободы.

Ранее суд в Вашингтоне решил не арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия. Прокуратура постановила, что с Трампа следует взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.

В апреле Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке выдвинул против бывшего президента США уголовные обвинения по 34 пунктам, главный из них – фальсификация документов. Речь идет об эпизоде с выплатой "компенсации" порноактрисе Строми Дэниэлс в 2016 году за ее молчание на счет интимной связи с Трампом.