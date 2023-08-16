16 Августа 2023
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Фото:apple.com

Минцифры Саратовской области запретило сотрудникам использовать iPhone и Telegram

Сотрудникам министерства цифрового развития и связи Саратовской области запретили пользоваться техникой Apple в служебных целях, а также передавать файлы через Telegram. Об этом сообщает "Саратов 24".

Как подчеркнул министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков, у техники Apple есть трафик, который никем не контролируется. Он призвал коллег присоединиться к запрету.

Накануне Telegram исполнилось 10 лет, и компания Mediascope опубликовала новые данные. На долю Telegram приходится около 7% потребления всего интернет-контента в России. Ежедневно Telegram пользуются 45% населения России, а хотя бы раз в месяц - 67%. Средний пользователь проводит в Telegram 40 минут в день.

Ранее Госдумой был принят закон о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих ответственность за незаконное использование иностранных мессенджеров.

Теги: Telegram, iPhone


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