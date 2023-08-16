В России рост тарифов на связь может превысить инфляцию на 5-10%

Минцифры предложило разрешить операторам повышать тарифы на связь выше уровня инфляции "на заданную регулирующими органами власти величину".

Такая инициатива содержится в проекте Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 г., опубликованном 15 августа на сайте министерства. Если проект стратегии утвердят, рост тарифов к концу года может превысить инфляцию на 5-10%, приводят "Ведомости" мнение экспертов. При этом индексацию тарифов выше инфляции оператору нужно еще будет обосновать.

Напомним, весной глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что скорость мобильного интернета без иностранного оборудования в России падает, а тарифы, вероятно, будут расти, по крайней мере, без этого операторы не смогут закупать новое оборудование, необходимое для поддержания скорости. По словам Шадаева, в ковидные годы, когда резко начал расти трафик, но еще можно было свободно закупать иностранное оборудование, операторы сделали некоторый запас необходимой техники. Но трафик продолжает расти – около 20% за прошлый год, а оборудование теперь недоступно.

"Все привыкли к тому, что связь дешевая, и как-то так само собой получается, что все довольны. У нас некоторые коллеги считают, что так будет всегда. Последние годы ФАС даже мешала делать справедливую индексацию, и тарифы у нас искусственно сдерживаются", - рассказал министр.

В июле стало известно, что для сотовых операторов России попросили ввести льготный тариф на электроэнергию. Такую меру прорабатывают в Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Как ожидается, инициатива поможет сдержать рост цен на мобильную связь. Операторы меру поддерживают, однако она может привести к повышению нагрузки для других потребителей и увеличению объема перекрестного субсидирования более чем на 1 млрд руб. в год. По этой причине Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба выступают против такой инициативы.

В настоящее время идет этап согласования итоговой версии проекта соответствующей рекомендации с федеральными органами исполнительной власти. Ее финальный вид может быть согласован на совещании под руководством первого зампредседателя верхней палаты парламента Андрея Турчака в августе. Отмечается, что по данным операторов связи, стоимость подключения к электросетям подорожала до 100 раз. Всё это влияет на рост тарифов мобильной связи.