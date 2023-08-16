Миронов призвал ввести квоты на количество детей иностранцев в школах

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением установить квоту 10% на количество детей иностранцев в школах с недостаточным знанием русского языка.

Также он предлагает при школах на коммерческой основе создать курсы дополнительного изучения русского языка. Это необходимо из-за миграции из стран Средней Азии. Мигранты предпочитают крупные города, особенно Московскую агломерацию. Школы там нередко имеют высокий процент учеников из семей мигрантов. В школах возникает напряженность.

"Я уже выступил с предложением ввести обязательную предшкольную программу по изучению русского языка для детей мигрантов, так как огромное число детей из мигрантских семей к первому классу не знают русского языка. Это также создает массу социальных проблем и увеличивает нагрузку на школьных учителей. На первом занятии педагоги должны определять уровень знаний по русскому языку, а потом в рамках специальной программы подготовить каждого ребенка к школе. Вместе с тем будет оправданно не принимать в школы детей мигрантов до тех пор, пока они не справятся с подготовительной программой по русскому языку", - написал Миронов в своем телеграм-канале.

В июне квоту на детей мигрантов в школах предложил ввести замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Позже появился проект приказа Минпросвещения, которое предлагает дать школам право включать в учебный план курсы по изучению русского языка для детей мигрантов. По данным ведомства, число детей мигрантов, получающих образование в России, с 2021 года выросло на 74 тыс. человек. При этом 77% из них слабо владеют русским языком или вообще не знают, так что не могут освоить школьную программу и в целом интегрироваться в российское общество.