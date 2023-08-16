В центре Екатеринбурга в фонтане утонул мужчина

Сегодня в фонтане в "Каменный цветок" в центре Екатеринбурга было обнаружено тело молодого мужчины примерно 25 лет. Рядом с фонтаном лежали его вещи и велосипед.

Информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе СКР по Свердловской области. Там сообщили, что в связи с инцидентом организована проверка следственным отделом СКР Ленинского района. Тело находится на судмедэкспертизе, телесных повреждений нет.

В полиции также добавили, что причиной смерти мог стать несчастный случай - по предварительным данным, смерть парня не связана с криминалом.