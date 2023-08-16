16 Августа 2023
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Политика За рубежом
Фото: Elena Larina / Shutterstock.com

WSJ: США рассматривают "военные решения" для экспорта зерна с Украины

США ведут переговоры с Турцией, Украиной и ее соседями о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, план Вашингтона предполагает увеличение мощности по экспорту до четырех миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай к октябрю. Большая часть зерна будет отправлена через Черное море в ближайшие порты в Румынии и оттуда в другие пункты назначения.

Отмечается, что США рассматривают все возможные варианты, включая военные решения, для защиты судов, направляющихся в дунайские порты Украины и обратно.

При этом, как сообщил РИА Новости участвующий в переговорах источник в турецкой столице, пока все было на уровне обсуждений, конкретных решений или плана нет. Турция продолжает контакты с ООН и Западом для возобновления работы "зерновой сделки", находится в постоянном контакте и с российской стороной.

Ранее так называемая "зерновая сделка" была приостановлена по инициативе России. В Москве заявили, что условия РФ, обозначенные в сделке, не были выполнены. Первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении странами Запада семи ее требований, и озвучил их.

Теги: зерно, украина, сша, турция


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