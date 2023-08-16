Жительницу Челябинской области задержали в Абхазии за кражу

В Абхазии задержали 54-летнюю жительницу Челябинской области, которую подозревают в крупной краже.

Как сообщили в МВД Абхазии, у кассы Новоафонской пещеры у жителя Пицунды похитили барсетку с 65 тыс. рублей и документами. По подозрению в совершении преступления задержали жительницу Челябинской области. Она дала признательные показания. При обследовании ее временного жилища похищенное имущество было найдено и изъято.

По решению суда женщина заключена под стражу на два месяца.