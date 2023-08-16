В РГСУ станут выплачивать шесть зарплат при рождении третьего ребенка

При рождении третьего ребенка сотрудники Российского государственного социального университета (РГСУ) будут получать дополнительную выплату в размере шести зарплат. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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При рождении первенца университет выплатит помощь в размере месячного дохода, при рождении второго ребенка – двух, говорится в приказе ректора Андрея Хазина.

Как отметил первый проректор вуза Джомарт Алиев, это посильный вклад в решение демографической проблемы. Неслучайно в эмблеме университета семья с тремя детьми как символ развития. Он считает, что дополнительные финансовые выплаты со стороны работодателей могут стать одним из факторов, влияющих на рождение ребенка. По данным опроса РГСУ, основным фактором, влияющий на такое решение, является финансовая стабильность. Об этом заявили 64% опрошенных россиян.

При этом, согласно исследованию Росстата 2022 года о репродуктивных планах населения, желаемое количество детей практически не зависит от уровня жизни. Оно равно всего двум для всех групп населения, и только у тех, у кого "очень плохой" уровень жизни, около 1,9. По сравнению с 2012 годом репродуктивные планы заметно деградировали.