Якушев: Предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ четко по графику

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Вадимом Шумковым и исполнительным директором ПАО "Курганмашзавод" Игорем Гиске, сообщили в пресс-службе полпредства. После этого состоялась торжественная церемония вручения почетных грамот Минпромторга России и благодарностей полномочного представителя президента.

Выступая перед награжденными, Владимир Якушев напомнил, что промышленный облик Зауралья сложился во время Великой Отечественной войны, когда сюда эвакуировали ряд крупнейших машиностроительных предприятий.

"И сегодня предприятия Курганской области достойно отвечают на вызов времени. В условиях специальной военной операции традиции и характер курганцев позволили максимально быстро мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Отечественное оружие прошло проверку. Его эффективность высоко ценили глава государства и Вооружённые силы России.

Победа, по-прежнему, куется не только на боях сражений, но и в тылу. Сбавлять темпы нельзя, также, как и нельзя допустить снижение качества продукции. В текущей ситуации – это жизненно важно и для наших защитников, и для нашей страны. Спасибо вам за напряженный труд, за самоотверженность, за ответственное отношение к делу", - отметил Владимир Якушев.

Владимир Якушев вручил пять благодарностей от своего имени и 8 почетных грамот Минпромторга России.

Отвечая на вопросы журналистов, полпред отметил, что в трёх регионах УрФО - Свердловской, Челябинской и Курганской областях предприятия оборонно-промышленного комплекса всегда отличались эффективностью и большим потенциалом, а с началом СВО успешно справляются с новыми вызовами.

"По некоторым наименованиями продукции потребности выросли в несколько раз. На коллективы легла огромная нагрузка. Поэтому принципиально важно сегодня отмечать людей, которые совершают настоящий трудовой подвиг. Основная масса предприятий ОПК округа выполняют государственный оборонный заказ четко по графику. Наша задача, чтобы эти графики ни в коем случае не нарушались", - отметил Владимир Якушев.

Вместе с главой региона Вадимом Шумковым полпред оценил ход капитального ремонта Курганского театра драмы, которому в этом году исполняется 80 лет.