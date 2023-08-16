Якушев: Предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ четко по графику

16 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Курганская область Уральский ФО
Фото: uralfo.gov.ru

Якушев: Предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ четко по графику

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с губернатором Вадимом Шумковым и исполнительным директором ПАО "Курганмашзавод" Игорем Гиске, сообщили в пресс-службе полпредства. После этого состоялась торжественная церемония вручения почетных грамот Минпромторга России и благодарностей полномочного представителя президента.

Выступая перед награжденными, Владимир Якушев напомнил, что промышленный облик Зауралья сложился во время Великой Отечественной войны, когда сюда эвакуировали ряд крупнейших машиностроительных предприятий.

Владимир Якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

"И сегодня предприятия Курганской области достойно отвечают на вызов времени. В условиях специальной военной операции традиции и характер курганцев позволили максимально быстро мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Отечественное оружие прошло проверку. Его эффективность высоко ценили глава государства и Вооружённые силы России.

Победа, по-прежнему, куется не только на боях сражений, но и в тылу. Сбавлять темпы нельзя, также, как и нельзя допустить снижение качества продукции. В текущей ситуации – это жизненно важно и для наших защитников, и для нашей страны. Спасибо вам за напряженный труд, за самоотверженность, за ответственное отношение к делу", - отметил Владимир Якушев.

Владимир Якушев вручил пять благодарностей от своего имени и 8 почетных грамот Минпромторга России.

Владимир Якушев вручает грамоту(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Отвечая на вопросы журналистов, полпред отметил, что в трёх регионах УрФО - Свердловской, Челябинской и Курганской областях предприятия оборонно-промышленного комплекса всегда отличались эффективностью и большим потенциалом, а с началом СВО успешно справляются с новыми вызовами.

"По некоторым наименованиями продукции потребности выросли в несколько раз. На коллективы легла огромная нагрузка. Поэтому принципиально важно сегодня отмечать людей, которые совершают настоящий трудовой подвиг. Основная масса предприятий ОПК округа выполняют государственный оборонный заказ четко по графику. Наша задача, чтобы эти графики ни в коем случае не нарушались", - отметил Владимир Якушев.

Вместе с главой региона Вадимом Шумковым полпред оценил ход капитального ремонта Курганского театра драмы, которому в этом году исполняется 80 лет.

Вадим Шумков, Владимир Якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Теги: Владимир Якушев, ОПК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети