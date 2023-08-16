16 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге КАМАЗ влетел в трамвай с пассажирами

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием общественного транспорта и КАМАЗа.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла на перекрестке улиц Техническая и Маневровая. По предварительными данным водитель большегруза, поворачивая направо, не убедился в безопасности на дороге и столкнулся с трамваем, имеющим преимущественное право проезда.

К счастью, никто из участников ДТП, включая и пассажиров трамвая, не пострадал. Механические повреждения получили транспортные средства.

Госавтоинспекция напоминает, что трамвайные пути – это часть дороги, наравне с проезжими частями, обочинами, тротуарами и разделительными полосами, поэтому при совершении поворота направо необходимо помнить о "помехе справа" и уступать дорогу всем участникам движения, имеющим преимущество.

Теги: ДТП, КАМАЗ, трамвай, Екатеринбург


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