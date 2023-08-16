В Екатеринбурге КАМАЗ влетел в трамвай с пассажирами
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием общественного транспорта и КАМАЗа.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла на перекрестке улиц Техническая и Маневровая. По предварительными данным водитель большегруза, поворачивая направо, не убедился в безопасности на дороге и столкнулся с трамваем, имеющим преимущественное право проезда.
К счастью, никто из участников ДТП, включая и пассажиров трамвая, не пострадал. Механические повреждения получили транспортные средства.
Госавтоинспекция напоминает, что трамвайные пути – это часть дороги, наравне с проезжими частями, обочинами, тротуарами и разделительными полосами, поэтому при совершении поворота направо необходимо помнить о "помехе справа" и уступать дорогу всем участникам движения, имеющим преимущество.