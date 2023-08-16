В России могут начать учитывать бюджет семей с детьми при распределении государственной социальной помощи

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что российские семьи должны получать поддержку государства из расчета их реальных доходов. Партия подготовила законопроект, направленный на учет доходов и расходов семей с детьми при распределении государственной социальной помощи.

В своем telegram-канале Слуцкий сообщил, что сейчас пособия назначают только малообеспеченным семьям, исходя из ежемесячных доходов, однако часто бывает, что большая часть семейного бюджета уходит на выплату ипотеки на единственное жилье или оплату обучения детей.

"Очевидно, что меры поддержки должны учитывать реальное положение дел, а не опираться на бездушные бумажки. С учетом внесенных нами изменений социальные выплаты сможет получать большее количество семей, а значит, обеспечивать детям должный комфорт и гармоничные условия для развития", - считает Слуцкий.

Напомним, ранее петербургского заксобрания Денис Четырбок и Александр Ржаненков разработали законопроект о продлении выплат пособий на детей. Он будет внесен в Госдуму в ближайшее время. Сейчас выплата этого пособия, на которое имеют право дети в нуждающихся семьях, прекращается в возрасте 17 лет. При этом, согласно Семейному кодексу, ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет.

"Почему те, кому от 17 до 18 лет, лишены права на единое универсальное пособие, не совсем понятно, тем более что многие из них продолжают обучение в школе... В прошлом году в связи с достижением 17-летнего возраста существовавшая на тот момент ежемесячная выплата была прекращена в отношении 219 тыс. 850 детей по всей стране, из них 1 тыс. 622 ребенка — петербуржцы", - написал Четырбок.

До этого выяснилось, что только каждый четвертый российский ребенок получил право на единое пособие, которое с 1 января 2023 года заменило пять различных социальных выплат семьям с детьми. Такой вывод сделала из отчета главы Социального фонда Сергея Чиркова председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.