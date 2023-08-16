Глава СБУ признал ответственность Киева за террористические атаки морскими беспилотниками

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал ответственность Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников.

По его словам, ведомство самостоятельно, без участия частных компаний разработало морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива, пишет ТАСС.

Отметим, ранее похожее заявление относительно атак на Крымский мост сделал президент Украины Владимир Зеленский - он опубликовал в Telegram видео, на котором признает ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа.