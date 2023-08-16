Дома и школа повреждены в результате обстрела ВСУ села в Брянской области

ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его данным, повреждения получили пять жилых домов, школа и дом культуры. Пострадавших нет.

Накануне губернатор Брянской области сообщил, что военные и пограничная служба ФСБ предотвратили попытку захода украинских диверсантов на территорию РФ в районе села Курковичи Стародубского района.