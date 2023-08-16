Депутат-"единоросс" предложил запретить в России работу иностранных экономических экспертов

"Единоросс", зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предлагает объявить нежелательными (то есть фактически запретить работу) в России иностранным исследовательским и консалтинговым компаниям, объектом изучения которых являются товарные рынки.

Кирьянов заявил, что России "нужна аналитика, которую мы будем самостоятельно обрабатывать на нашей территории", а сбор данных иностранными исследовательскими компаниями он назвал "шпионажем", пишет "Коммерсант".

"Сегодня в условиях открытого информационного и экономического противостояния со странами Запада важно предотвратить и устранить угрозы неконтролируемого сбора данных граждан России, а по сути проводимого экономического шпионажа со стороны западных исследовательских компаний",— заявил депутат "Известиям".

В Совете Федерации как минимум один сенатор поддерживает инициативу. Член СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин назвал вынужденными прорабатываемые меры. Как он утверждает, "есть информация, что такие данные вредят России". Он не приводит источник этой "информации". "Эта мера не только вынужденная, но и временная. До тех пор, пока не прекратится негативное давление на нашу страну — экономическое, политическое, военное, — мы вынуждены защищаться. Это защитная мера", - говорит сенатор. Ранее экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что текущее противостояние РФ с Западом может затянуться на "десятилетия".

Между тем, в Китае власти пошли дальше. Они стремятся избежать негативных комментариев по поводу экономической ситуации в стране, поэтому, якобы, запрещают известным экономистам высказываться о таких явлениях как дефляция, пишет американская газета Financial Times.

По данным издания, от экспертов требуют отказаться от "расшатывания ситуации". Причем давление исходит не только от регуляторов, но и со стороны работодателей, а также государственных СМИ.

Так, стало известно, что китайская комиссия по ценным бумагам обвинила ряд аналитиков в раздувании рисков, с которыми сталкивается экономика на фоне слабого спроса. Среди других "запретных тем" – бегство капитала, падение цен, риск затяжной стагнации.

Ряд экономистов на условиях анонимности рассказывает, что их заставляют позитивно интерпретировать негативные новости.