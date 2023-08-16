В детские сады и больницы Югры, Ямала и Тюменской области поставляли фальсифицированное масло

В детские сады и больницы Югры, Ямала и Тюменской области поставляли фальсифицированное масло, сообщает "Муксун" со ссылкой на данные регионального управления Россельхознадзора.

Претензии возникло к маслу компании "Сибирский вкус". Отобранные в ноябре прошлого года пробы показали, что в продукции содержатся растительные масла и жиры, что является признаком фальсификата.

В ситуацию вмешалась полиция и по ее запросу в апреле текущего года была проведена еще одна проверка, которая показала, что из 28 взятых проб масла - 18 - фальсификат. Кроме того, образцы были с этикетками, на которых был указан адрес несуществующего предприятия-производителя. Все материалы переданы в полицию.

В адрес компании "Сибирский вкус" направлено решение о прекращении действия четырех деклараций о соответствии продукции, размещенной в ФГИС "Росаккредитация".