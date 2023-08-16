В Каменске-Уральском две женщины и ребенок чуть не отравились лаком

Сотрудник Росгвардии из Каменска-Уральского спас двух местных жительниц и 5-летнего ребенка, отравившихся токсичными парами краски.. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе Росгвардии по Уральскому округу.

В свободное от службы время старший лейтенант полиции Кирилл Тумашов возвращался домой. Проходя через гаражные кооперативы на улице Красногорской, он наткнулся на распахнутые настежь двери соседнего бокса. Там он увидел овощную яму, из которой шел сильный запах краски. В ней же находились и потерпевшие

Все трое лежали на деревянном настиле и из последних сил пытались позвать на помощь. Самостоятельно выбраться не представлялось возможным. Офицер незамедлительно сообщил о ЧП дежурному центра оперативного управления. Сейчас пострадавшим оказывает медицинская помощь.