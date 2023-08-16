16 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Челябинской области не хватает арматурщиков, врачей и акушерок

В Челябинской области по итогам восьми месяцев 2023 года самыми востребованными профессиями являются арматурщик и врач-педиатр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Среди рабочих профессий "дефицитными" являются арматурщик (коэфициент востребованности 186,6), слесарь-электромонтажник (101), оператор линии в производстве пищевой продукции (52,2), оператор (слесарь) дежурный по ремонту оборудования (52) и слесарь по сборке металлоконструкций (47,6).

Среди служащих отмечается "дефицит" врачей-педиатров (85), врачей (67,4), врачей-терапевтов (55), инструкторов по гигиеническому воспитанию (38), инженеров по подготовке производства (27) и акушерок (27).

Самая низкая востребованность в бухгалтерах (0,5), юристах (0,3) и экономистах (0,2).

В КСП считают, что в регионе будет повышаться спрос со стороны работодателей на рабочие профессии.

Теги: педиатр, профессия, работа, врач,


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