В Челябинской области не хватает арматурщиков, врачей и акушерок

В Челябинской области по итогам восьми месяцев 2023 года самыми востребованными профессиями являются арматурщик и врач-педиатр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Среди рабочих профессий "дефицитными" являются арматурщик (коэфициент востребованности 186,6), слесарь-электромонтажник (101), оператор линии в производстве пищевой продукции (52,2), оператор (слесарь) дежурный по ремонту оборудования (52) и слесарь по сборке металлоконструкций (47,6).

Среди служащих отмечается "дефицит" врачей-педиатров (85), врачей (67,4), врачей-терапевтов (55), инструкторов по гигиеническому воспитанию (38), инженеров по подготовке производства (27) и акушерок (27).

Самая низкая востребованность в бухгалтерах (0,5), юристах (0,3) и экономистах (0,2).

В КСП считают, что в регионе будет повышаться спрос со стороны работодателей на рабочие профессии.