В Челябинской области возбудили уголовное дело после смерти рабочего в цехе от удара током

В Сатке Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего от удара током.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, утром в июле на территории коммерческой организации рабочий не убедился, что в производственном цехе нет сотрудников и включил рубильник подачи тока, не заметив запрещающий плакат. В этот момент другой рабочий проводил осмотр электрооборудования мостового крана. Он дотронулся до элементов под напряжением и получил удар током. В результате мужчина погиб.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).