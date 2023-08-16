16 Августа 2023
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Фото: Reuters/Pascal Rossignol

Слуцкий считает, что в НАТО неспроста допустили уступки Киевом территорий

В офисе генсека НАТО неспроста предложили рассмотреть отказ Украины от части территорий в обмен на вступление оставшейся части в альянс, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Накануне глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен сказал, что это могло бы стать хорошим компромиссом. Интересно, что он добавил, что обсуждение возможного статуса по окончании боевых действий уже идет и вопросы о территориальных уступках России поднимают другие.

Его слова сразу же раскритиковал советник Зеленского Михаил Подоляк, который отверг саму идею. В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что "для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева".

Слуцкий же считает, что эта идея малореализуемая, но весьма "говорящая". Малореализуемая - потому что Россия требует нейтральной, а не враждебной Украины, на что не согласны ни в Киеве, ни на Западе. А "говорящая" - потому что украинский конфликт превращается для Запада в "чемодан без ручки", навязанный русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину, и на Западе уже готовы перейти к "торгу". Только Россия на это не согасна. Регионы возвратились в состав Росии в соответствии со всенародным волеизъявлением, и торг здесь неуместен.

В НАТО впервые публично допустили возможность отказа Украины от части территорий, которые она считает своими, в пользу России. Возможно, этот вопрос поднимался на последнем саммите НАТО в июле в Вильнюсе.

Теги: НАТО, Украина


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