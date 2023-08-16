16 Августа 2023
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Приморье отрезанным от "большой земли" остается 21 населенный пункт

В Приморье затопленными после прохождения тайфуна остаются 706 жилых домов, более 900 приусадебных участков, 20 кчастков автомобильных дорог. От связи с внешним миром отрезан 21 населенный пункт, сообщили в краевом управлении МЧС. В то же время за сутки от воды освободились более 2200 домов.

С 15 августа в Приморье действует режим ЧС регионального характера.

Эвакуировано уже более 4,7 тыс. человек, более 700 из них – дети. В пунктах временного размещения находятся 275 человек.

Уровень воды в реках спадает неравномерно, где-то еще ждут пика паводка в ближайшее времмя.

"Продолжаются работы по откачке воды. Спасатели оказывают адресную помощь населению. Жителям, которые отказались покинуть свои дома, раздают воду и продукты питания. Инженерной техникой Амурского спасательного центра проводятся работа по восстановлению проезда в отрезанное село Борисовка Уссурийского городского округа", - сообщили в МЧС.

В Приморье из резервов МЧС доставили более 300 тепловых пушек, более сотни мотопомп и 240 дизель-генераторов.

Теги: приморье, наводнение, паводок


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