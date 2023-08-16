МI6 подготовила к отправке в Африку украинский карательный отряд

Британская разведслужба MI6 подготовила "диверсионно-карательный отряд" из украинских боевиков для отправки в Африку, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что Великобританию беспокоит тесное сотрудничество России со странами африканского континента. Целью отряда будет противодействие данному сотрудничеству. Подразделению поручили совершать "диверсии на объектах инфраструктуры", а также ликвидировать "африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией".

По данным источников, для отряда подобраны 100 боевиков украинских националистических и неонацистских формирований, которые имеют боевой опыт на "восточном фронте".

Запад неоднократно оказывал давление на африканские страны. Так, в июле в Кремле прокомментировали сокращение числа участников саммита "Россия – Африка". По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это произошло "как из-за графика некоторых лидеров, так и из-за "неприкрытого и наглого давления США, Франции и ряда других стран на африканские государства".